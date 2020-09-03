Enuygun.com kimin? Enuygun.com uçak seyahatleri için bilet satışı yapan bir web sitesidir. Enuygun.com 2008 yılında Çağlar Erol ve eşi Nihan Çolak Erol tarafından kuruldu. Enuygun.com’la finans ve seyahatte en uygun fiyatı bulmayı sağlıyorlar. Enuygun.com Emirates Havayolu ve Sunexpress Havayolları tarafından 2017 yılının en çok satış yapan acentesi seçildi. Enuygun.com Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri sıralamasında 26. sıradadır. Bünyesinde 180’den fazla kişi çalışıyor.

Enuygun.com nasıl işler?

Enuygun.com’da bütün hava yolu şirketlerinin farklı uçuş alternatifkeri karşılaştırılır ve kullanıcıların en uygun uçak biletini almaları hedeflenir.

Nihan Erol, “Enuygun.com ile amaçladıklarının, kullanıcıların birçok farklı alanda kendileri için en uygun fiyat seçeneklerini rahatça bulmalarını sağlamak olduğunu ifade ediyor.

Enuygun.com ile uçak bileti kıyaslama

Enuygun.com ile birçok firmanın bilet fiyatlarını karşılaştırarak dilediğiniz yere en uygun ve en ucuz uçak biletini bulmanız mümkün.

Enuygun.com ile otobüs bileti kıyaslama

Gitmek istediğiniz her yere yüzlerce otobüs firmasının biletlerini karşılaştırabilir, size en uygun otobüs biletini bulabilirsiniz.

Enuygun ile Otel fiyatları karşılaştırma

Enuygun ile 400.000’den fazla otelin fiyatlarını ve özelliklerini karşılaştırarak beklentilerinize en uygun oteli bulabilirsiniz.

Enuygun ile sigorta fiyatları karşılaştırma

Enuygun Sigorta Acenteliği ile kasko, zorunlu trafik sigortası, seyahat sigortası, sağlık sigortası, DASK ve konut sigortası temin edebilirsiniz.

Enuygun ile internet tarife fiyatları karşılaştırma

Enuygun, ADSL ve Fiber İnternet bağlantı tarifelerini de karşılaştırmanıza ve seçtiğiniz tarifeyi alabilirsiniz.

Enuygun ile GSM tarife fiyatları karşılaştırma

Enuygun, güncel GSM tarifelerini sizin için karşılaştırarak ihtiyaçlarınıza en uygun tarifeyi bulmanız mümkün.

Enuygun bilet iadesi nasıl yapılır?

Enuygun.com üzerinden uçak bileti satın alırken ‘Bilet İptal Güvencesi Ekle’ seçeneğini işaretlemelisiniz. Böylece bilet bedelinin yaklaşık %10’u kadar bir tutar ile Bilet İptal Güvencesi yaptırabilir ve hiçbir gerekçe göstermeden biletinizi, uçuşa 3 saate kadar iptal etseniz bile, bilet ücretinin %90’nına kadar iade alabilme avantajınız olur. Ayrıca bilet iptal güvencesini sınırsız sayıda bilet için alabilir, ister tek yön, ister gidiş dönüş biletler için seçebilirsiniz.