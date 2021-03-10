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Kültür - Sanat Entelektüel nedir? Entelektüel kime denir? Entelektüel TDK anlamı
Kültür - Sanat

Entelektüel nedir? Entelektüel kime denir? Entelektüel TDK anlamı

Gerek konuşmalarda, gerekse yazılarda karşılaştığımız entelektüel kelimesinin ne demek olduğu merak ediliyor. Bazı şahıslardan bahsedilirken “Entelektüel bir kişi” denilir. Peki entelektüel nedir? Entelektüel kime denir? Entelektüel TDK anlamı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 15:19:00 -
Entelektüel nedir? Entelektüel kime denir? Entelektüel TDK anlamı

Fransızcadan dilimize geçmiş olan entelektüel kelimesini sık sık duyabiliriz. Bazı tanınmış kişiler hakkında entelektüel deniliyor. Bazı kişiler entelektüel kelimesinin manasını bilmiyorlar. Entelektüel nedir? Entelektüel kime denir? Entelektüel TDK anlamı nedir?

Entelektüel, bir sıfattır. Aydın, bilgin kimseler için kullanılır. Entelektüeller, araştırmacı, merak eden ve sorgulayan, ortaya bir fikir koyan kişilerdir. TDK’ya göre entelektüel “Aydın” demektir. Bir diğer anlamı ise: “Fikir sorunlarıyla ilgili…” Cümle içinde kullanımı ise: “Entelektüel bir çalışma.”

Bir entelektüel olarak Cemil Meriç, entelektüel tanımını “Bu Ülke” adlı kitabında şu şekilde ifade eder:

“Düşünce adamı bir zümrenin emir kulu değildir. Hiçbir merkezden talimat almaz. Bir partiye bağlı olmayabilir. Ama tarihe angajedir. Yani vatandaş olarak vazifeleri vardır: Belli savaşları kabul etmesi, belli tehlikeleri göze alması lazımdır.

Bir devrin şuuru olmak zorundadır o. Başlıca vazifesi: Bütün hakikatleri yoklamak, bütün yalanların maskesini yırtmak, kalabalığa doğruyu göstermek.

Bazen yangın kulesindeki nöbetçi olacaktır, bazen engine açılan geminin kılavuzu. Sokakta insanlar boğazlanırken, düşüncenin asaletine sığınarak elini kolunu bağlamak, düşünceye ihanettir.”

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