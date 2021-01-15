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Gündem Entel dantel kasabı Nusret, mide bulandırdı
Gündem

Entel dantel kasabı Nusret, mide bulandırdı

Instagram'dan paylaştığı son video ile tepkileri üstüne çeken Nusret, et yeme görüntüleri ile mide bulandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 14:22:00 -

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı iğrenç şovlarla zaman zaman adından söz ettiren Nusret Gökçe bu kez de tepkilerin odağı haline geldi. Gökçe'ye gelen yorumlarda birçok olumsuz eleştiri yer aldı.

Vatandaşların koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte koca pirzolayı eline alıp yiyen Nusret Gökçe, bu anları da sosyal medyadan paylaştı. 

Nusret paylaşımına "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştü.

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