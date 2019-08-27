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Ensar Vakfı'ndan İmamoğlu'na cevap: Alınan nakdi bir bedel yok!

İmamoğlu'nun 357 milyon liraya mal olduğunu duyurduğu Ortak Hizmet Protokolü'nü tek taraflı feshetmesine Ensar Vakfı'ndan yanıt geldi. Vakıf yaptığı açıklamada, "Tarafımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır" dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 22:59
Ensar Vakfı'ndan İmamoğlu'na cevap: Alınan nakdi bir bedel yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bugün yaptığı açıklamada Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıflarla olan protokollerin 357 milyon liraya mal olduğunu ve bu protokollerin feshedildiğini duyurmasının ardından Ensar Vakfı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Vakıf, yaptığı açıklamada "İBB Başkanının iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır" dedi.

Açıklamada 'FETÖ' vurgusu

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yıllar boyu sessizce, sinsice, şantaj, tehdit ve kumpasla, tüm rakip ve muhaliflerini sindirmek suretiyle, kendi hırs ve emellerine ulaşmak için her yolu meşru görerek ve göstererek, devletin kılcal damarlarına kadar nasıl sızdığını, uluslararası güçlerin nasıl oyuncağı haline geldiğini milletin, 17-25 Aralık yargı darbesi sürecinde dehşetle öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, dini ve manevi değerlerin pervasızca çiğnendiği, milletin gençlerinin zihinlerinin nasıl karartıldığı, sadakaların nasıl çarçur edildiği, FETÖ tarafından kardeşlik, hak, hukuk ve yardımlaşma kavramlarının içlerinin nasıl da boşaltıldığı, dini değerlerin alaşağı edildiğinin açıkça görüldüğü vurgulandı.

"Yerli ve milli vakıflara karşı amansız bir mücadele başlatıldı"

"Vatana ihanet eden bu terör örgütünün oluşturduğu algı, iftira ve ithamların karanlığında üretilen sahte delillerle masum insanlara nasıl zulüm edildiği yargı darbesiyle ortaya çıktı. FETÖ, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla vatana ve millete alenen kastettiğini ve terör örgütü olduğunu açıkça ilan etti." ifadelerine yer verilen açıklamada, ülkenin yerli ve milli vakıflarına karşı amansız bir mücadele başlatılarak, algı süreçleri yönetilerek ve insanların gönül dünyalarında şüphe bırakarak güven duygularının istismar edildiği ve edilmeye de devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "FETÖ'nün ihanet sürecinden sonra öğrencilerin yurt ihtiyaçları ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda, bu vatana sahip çıkan yerli ve milli vakıflardan biri olarak bizler de öğrencilerin mağduriyetlerini giderebilmek adına bu evlerden ve yurtlardan çıkan öğrencilerimize sahip çıkabilmek adına yurtlar ile ilgili çalışmalar başlattık." bilgisi verildi.

"İBB Başkanı'nın iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan bedel bulunmamaktadır"

Kanunlar çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile tahsis edilen binalardaki yurt işletmelerinin tamamen mevzuata ve kanunlara uygun olarak yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır. Tahsis edilen 4 bina ve 2 gençlik merkezinde, İstanbul'daki yüzlerce üniversite öğrencimize güvenli ve huzurlu barınma hizmeti sağlanarak, eğitim ve öğretim hayatlarına destek verilmektedir. Bu protokol iptali ile yüzlerce gencimiz, bu çalışmalardan mahrum bırakılacaktır."

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyuna yaptığı açıklamada çeşitli vakıflar ve kuruluşlarla yapılan Ortak Hizmet Protokolü'nün tek taraflı olarak feshedildiğini açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 22:59
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Ensar Vakfı
  5. TÜRGEV
  6. TÜGVA

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