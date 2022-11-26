Ensar Vakfı’ndan anlamlı yarışma

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Türkiye genelinde yapılacak yarışma için büyük bir çalışma yürüten Denizli Şubesi, il genelindeki tüm liseleri ve ortaokulları ziyaret ederek, kapı kapı dolaşıyor. Öğrenciler, 18- 24- 25 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak olan online sınavda 40 soruda 60 dakika ter dökecek. Yarışması hakkında açıklama yapan Şube Başkanı Hüseyin Karademir, şu bilgileri verdi: “Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ‘Yedi sınıf insan vardır ki; Yüce Allah, kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde, bunları kendi arşının gölgesinde gölgelendirir’ buyurmaktadır. İşte bu yedi sınıf insandan birisi de Allah’a ibadet ederek temiz bir hayat içinde yetişen gençtir. Sana Emanet Bilgi Yarışması vesilesi ile binlerce gencimiz, insanlık için eşsiz bir örnek olan Efendimiz’in güzel ahlakını ve İslam İnanç Esaslarımızı daha da yakından tanıma fırsatı bulacaktır. Sana Emanet Bilgi yarışmasına öğrenciler 30 Kasım 2022 tarihine kadar www.sanaemanet.org adresinden başvuruda bulunabilecek. Ortaokullarda 6.Sınıf ve7.Sınıfların, lisede ise Hazırlık 9.Sınıf ve 10. Sınıfların katılacağı yarışmada, Birinciye 10.000 TL, İkinciye 7.500 TL, Üçüncüye de 5.000 TL ödül verilecek.”