Enpara.com’dan masrafsız POS

İSTANBUL(AA) - 2,2 milyon bireysel müşteriye ulaşan ve Enpara.com Şirketim markasıyla da 50 binden fazla KOBİ’ye hizmet veren Türkiye’nin ilk dijital bankası Enpara.com, masrafsız hareketlerine bir yenisini daha ekledi ve KOBİ’ler için masrafsız Enpara.com POS ürününü hayata geçirdi.

Enpara.com'dan yapılan açıklamaya göre, masaüstü, mobil ve yazarkasa tiplerinde tercih edilebilen Enpara.com POS’ta aylık bakım ücreti, iletişim ücreti vb. ücretlerin hiçbiri bulunmuyor. Yurt içi tüm banka ve kredi kartları için standart tek çekim komisyon oranı uygulanan Enpara.com POS ile QNB Finansbank, Enpara.com ve HSBC kredi kartlarına taksitli satış yapma imkanı da bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Enpara.com’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Türkmen, KOBİ’lerin Enpara.com POS’a tahminlerinden çok daha fazla ilgili gösterdiğini kaydederek bunun kendilerini çok mutlu ettiğini ve önümüzdeki dönemde hem bireysel müşteriler hem de KOBİ’ler için masrafsız yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

