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Spor Enner Valencia yeni takımına 3 yıllık imza attı
Spor

Enner Valencia yeni takımına 3 yıllık imza attı

Yeniakit Publisher
2023-06-13 03:04:00 -
Enner Valencia yeni takımına 3 yıllık imza attı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional'e transfer oldu. Brezilya temsilcisi, 33 yaşındaki Ekvadorlu golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Valencia'nın Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddederek Internacional'i seçtiği belirtildi. Valencia'nın Internacional'in 9 Temmuz'daki Fluminense maçında sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe'de bu sezon 48 maçta forma giyen Valencia 33 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

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