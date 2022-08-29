Enner Valencia kırmızı kart | Enner Valencia kaç yaşında?
Fenerbahçe'nin Konyaspor'a konuk olduğu maçın 21.dakikasında Enner Valencia kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Peki, Enner Valencia kaç yaşında?
Süper Lig'in 4.haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın 21.dakikasında Enner Valencia direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ekvadorlu futbolcu Türkiye kariyerinde ilk kırmızı kartını görmüş oldu. Adil Demirbağ da Valencia ile girdiği sürtüşme sonucu sarı kart gördü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 31.dakika oyuna müdahale etti. Jesus; Lemos'u oyundan alıp Serdar Dursun'u sahaya sürdü.
Enner Valencia kaç yaşında?
Enner Remberto Valencia Lastra 4 Kasım 1989'da Ekvador'da dünyaya geldi. 2005 yılında altyapı kariyerine başlayan Enner Valencia, 2010'da Emelec takımıyla profesyonel kariyerine adım attı. 2014'te İngiliz ekibi West Ham'a imza atan Enner Valencia, 2016-2017 sezonunda Everton'da kiralık olarak top koşturdu. Enner Valencia 2020 yılında Tigres UANL'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Fenerbahçce formasıyla 75 maça çıkan Enner Valencia 32 gol atıp 11 asist yaptı.