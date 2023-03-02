Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğundan halen haber yok: Ambulansa götürülme anları ortaya çıktı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat saat 04.17'de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depreme Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı Serdar Apartmanı'nda ikamet eden Aktaş ailesi de yakalandı.

Depremle beraber yıkılan binada Aktaş ailesinden baba Abdullah Aktaş, eşi Ayşe Betül, çocukları 10 yaşındaki Mukaddes Erva ile 4 yaşındaki Zümra ve kız kardeşi özlem ve kuzeni İkra olmak üzere 6 kişi enkaz altında kaldı.

Depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu baba Abdullah Aktaş ile kızı Mukaddes Erva, ilk gün enkazdan sağ olarak çıkarılırken diğerlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Eşini, çocuğunu ve diğer yakınlarını kaybetmenin acısını yaşayan baba Abdullah Aktaş, enkazdan sağ olarak çıkarıldığı belirtilen kızıyla biraz teselli buldu ancak depremin ilk gününden bu yana verdiği tüm uğraşlara rağmen kızı Mukaddes Erva'ya ulaşamıyor.

Ambulansa götürülme anları ortaya çıktı

Öte yandan çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan Mukaddes Erva Aktaş'ın (10), komşularınca ambulansa teslim edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde birinin, Mukaddes Erva'yı aracın arka koltuğundan aldıktan sonra koşarak yolun karşısındaki ambulansa götürüp teslim ettiği görüldü.

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Güvenlik kamerası görüntüsünü polise teslim eden baba Abdullah Aktaş, yetkililere çağrıda bulunarak kızının bulunmasını istedi.

Baba Aktaş: "Mukaddes Erva ile enkaz altında 4 saat boyuncu konuştuk"

Depremin ardından Kırşehir'de bir yakınının evine giden ve halen orda kalan baba Aktaş, İLKHA'ya yaptığı açıklamada deprem anında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Deprem sonrası ben, 10 yaşındaki Mukaddes Erva, 4 yaşındaki Zümra, eşim, kız kardeşim ve kuzenimle enkazda kaldık. Depreme uykuda yakalandık. Deprem anında eşimle beraber Mukaddes Erva'nın kaldığı odaya gittik. O sırada ev yıkıldı, eşimi orda kaybettim. Enkaz altındayken kızımın sesi bana geliyordu. Mukaddes Erva ile enkaz altında 4 saat boyuncu konuştuk." dedi.

"Güvenlik kameraları görüntülerinden ambulansı tespit ettik"

Daha sonra arama kurtarma ekiplerinin Mukaddes Erva'yı saat 11.00 sıralarında kurtardığını belirten Aktaş, "Aynı odadaydık ama Erva'yı göremiyordum. O kurtulduktan sonra beni saat 14.00 gibi çıkardılar enkaz altından. Kızım Mukaddes Erva'yı sorduğumda ambulansa verdiklerini söylediler. Arabayla götürüp belediyenin önündeki ambulansa verildiğini söylediler. Güvenlik kameraları görüntülerinden biz bu ambulansı tespit ettik. Ambulans saat 11.56'da Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesine giriş yapmış. GPS'ten tespit etmişler." ifadelerini kullandı.

"DNA testi de verdim ancak eşleşme bulunamadı"

Kızına ulaşmak için Adana, Kayseri, Adıyaman'daki hastanelerin yanı sıra Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne de gittiğini ancak hiçbir şekilde olumlu bir cevap alamadıklarını söyleyen baba Abdullah Aktaş, "DNA sonucumu Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına verdim. DNA testim ayın 21'inde çıktı, herhangi bir eşleşme bulunamadı. Kızımdan herhangi bir haber alamıyoruz. Ne olur bize yardımcı olun." diye konuştu. (İLKHA)