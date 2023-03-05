Enkazdan çıkan teslim edildi! Depremzede trafikte: Ağır hasarlı aracı "hatıra" kalacak

Tavan da kapılar da büyük depremle ezildi. Ama o, güçlükle hareket eden araçla yollara düştü

Hatay'da enkazdan çıkartılan araçlar, belirlenen 3 noktada toplanıyor. Araç mezarlığını andıran alanda, otomobiller sahiplerine teslim ediliyor. Bazı araç sahipleri de hasarlı aracıyla trafiğe çıkıyor. Bu görüntü ise Affan Mahallesi’nden. Üzeri tamamen ezilen, sadece sağ yan camları kalan bir otomobil, dikkat çekti.

Aracın sahibi Bostan Türkmen, güçlükle hareket eden aracı köyündeki evinde hatıra olarak saklayacak.

İlginizi çekebilir→ Üç yıllık bir kazı sırasında keşfettiler! Müthiş büyük gelişme sonrası duyurdular! Binlerce yıllık keşif → TIKLAYINIZ