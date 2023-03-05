Üç yıllık bir kazı sırasında keşfettiler! Müthiş büyük gelişme sonrası duyurdular! Binlerce yıllık keşif

Bir insan kafatası parçasından oyulmuş eski bir tarak, Londra’daki araştırmacıların, aslında binlerce yıl önce saç şekillendirmek için kullanılıp kullanılmadığı konusunda kafalarının kaşımasına neden oldu.

Arkeologlar bu objeyi ilk olarak 2018’de sona eren üç yıllık bir kazı sırasında, İngiltere’nin Cambridgeshire kentindeki bir köy olan Bar Hill’de keşfettiler. Demir Çağı’na (MÖ 750-MS 43) tarihlenen ve yaklaşık bir düzine oyulmuş diş içeren eser, Londra Arkeoloji Müzesi’ndeki (MOLA) koleksiyonun bir parçasıydı.

Bar Hill Tarağı olarak adlandırılan yaklaşık 5 santimetre uzunluğundaki eser, devam eden bir araştırmaya dahil edilen müzedeki 280.000 eserden biri. Araştırmacılar, objenin gerçek amacının ne olabileceğine dair teorilerde bulunuyorlar. Tarağın dişlerinde aşınma olduğuna dair hiçbir kanıt yok ve tepesine açılan bir delik, tarağın saç şekillendirmek için bir araç olarak değil, bir tılsım olarak takılmış olabileceğini düşündürüyor.

Bilinmeyen amacına rağmen eser, Demir Çağı insanlarının insan kalıntıları için nasıl farklı kullanımlara sahip olabileceğine dair bir fikir veriyor. Araştırmacıların belirttiğine göre, ritüeller de bu amaçlar arasında olabilir.

MOLA’da tarihöncesi ve Roma buluntuları uzmanı olan ve projeye liderlik eden Michael Marshall’ın belirttiğine göre, Bar Hill Tarağı, bölge halkı için oldukça sembolik ve güçlü bir nesne olabilir. Varlığı bir şekilde kemikleri aracılığıyla korunmuş ve anılmış olan, Demir Çağı toplumunun önemli bir üyesinin kafatasından oyulmuş olması mümkün.

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Bu, bölgede insan kalıntılarından yapılmış bir eserin ilk kez keşfedilişi değil. Açıklamaya göre, daha önce yapılan kazılarda insan bacak ve kol kemiklerinden yapılmış ve hayvan derilerini temizlemek için kullanılmış aletler ortaya çıkarılmıştı.

Müze koleksiyonunda bulunan ve insan kafatası parçasından oyulmuş bu 2.000 yıllık saç tarağı, bir ritüel objesi olarak kullanılmış olabilir.

Cambridgeshire’dan yeniden şekillendirilmiş iki benzer insan kafatası parçası da tarakları andırıyor. Oyulmuş dişlere sahip olan biri 1970’lerde, sadece kazıma çizgileri olan diğeri ise 2000’lerin başında bulundu. arkeofili'nin aktardığı haberde: Marshall, objelerin saç taramak için tasarlanmamış olması durumunda, bu oymaların “insan kafatasının bölümlerini birleştiren doğal dikişleri temsil etmesi gerektiğini” düşündüğü aktarıldı.

Bu etkileyici bulgunun, yalnızca Cambridgeshire’ın bu bölgesinde yaşayan Demir Çağı toplulukları tarafından yürütülen bir geleneği temsil etmesi mümkün. Marshall’ın belirttiğine göre, 2.000 yıl önce yaşayan insan gruplarında bu tür yerel etkileri görebilmek gerçekten şaşırtıcı.

Bar Hill Tarağı, bölgede gün ışığına çıkarılan eserlere ev sahipliği yapan Cambridgeshire Arkeoloji Arşivi’ne eklenecek.