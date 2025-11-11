Enkaz bölgesinden yeni açıklama! Çalışmalar hassasiyetle sürdürülüyor

  • İSTANBUL
Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler

Yasadışı sitelere verilmiş! İmamoğlu Suç Örgütün’den satılık kişisel bilgi

'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor

Yunanistan yine İsrail’in kucağına oturdu S 300 yerine Davud Sapanı

Paraları dolar yaptırdıktan sonra… İmamoğlu suç örgütü motorize dövizciler kurmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi bu iş bilmezlere teslim etmeyeceğiz

Özlem giderecek! Bülent Arınç'tan Demirtaş’a ziyaret

Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden neler yapılmış neler! “Eko sistem”le milyarlarca liralık vurgun
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, düşen askeri kargo uçağına ilişkin son durumu paylaştı. Duran, arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaştığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Sahada çalışan ekiplerin, şartların zorluğuna rağmen büyük bir dikkatle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Arama kurtarma ekipleri uçağımızın enkazına ulaşmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ekipler, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Duran, "Gürcistan’da bir askeri kargo uçağımızın düşmesi neticesinde Mehmetçiklerimizin şehit olması, milletimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmaları ile ilgili anlık bilgi almakta, çalışmaları yakından takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız gerek Gürcistan gerek Azerbaycan’daki muhataplarıyla da görüşmeler gerçekleştirmektedir. Arama kurtarma ekipleri uçağımızın enkazına ulaşmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ekipler, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir. Uçağımızın düşüş nedeni ile ilgili incelemeler titizlikle yürütülecektir. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabrıcemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

CHP’nin hırsızlıktan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın “Cesa..
Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor
Gündem

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan annesiyle birlikte 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı ise aranıyor...
