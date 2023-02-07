Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın son durumu belli oldu

Dün sabah Kahramanmaraş merkezli 04.17 ve 13.24'te meydana gelen, 10 ilde yoğun şekilde hissedilen depremlerde bazı sporculardan haber alınamıyordu. Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. 28 yaşındaki kalecinin takım arkadaşı Cengizhan Akgün, Türkaslan'ın eşinin kurtarıldığını ancak file bekçisinin halen göçük altında bulunduğunu açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremlerde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da olduğu öğrenilmişti.

Türkaslan'ın takım arkadaşı Cengizhan Akgün, oyuncunun son durumuna dair bir paylaşımda bulundu. Akgün, file bekçisinin eşinin kurtarıldığını ancak Ahmet Eyüp Türkaslan’ın halen göçük altında olduğunu dile getirdi. İşte o ifadeler:

"Arkadaşım, kardeşim Ahmet Eyüp'ün kıymetli eşi enkazdan sağlam şekilde çıkarılmıştır. Kardeşimiz Ahmet Eyüp'ün de kurtarma çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda mutlu haberi duymak için sabırsızlanıyoruz. Yalan haberlere inanmayın."