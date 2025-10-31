Eniştesini az kalsın öldürüyordu: Metrelerce hava uçtu!

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir şahıs, eniştesine araçla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve takla atarak yere yığılan şahıs hastanede tedavi altına alınırken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasını hastaneye yetiştirmeye çalıştığını iddia eden C.A., kullandığı hafif ticari araçla bir akaryakıt istasyonunda çalışan eniştesi Kayhan Borulday’a (45) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve takla atan Borulday yere yığıldı. C.A. ise durmayarak yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinde ve kamera görüntüleri üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, C.A.’yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayı anlatan Kayhan Borulday, "Akaryakıt istasyonunda çalışmaktayım. Olay günü kayınbabam ve kaynımın olduğu araç bana çarpıp, kaçıp gitti. Güvenlik kameraları ve petrol ofisinin kayıtlarında da bunlar mevcuttur. Arkasına bile bakmadılar. Kayınbabam ’Kalp krizi geçiriyorum’ diyerek hastaneye gidip rapor almak istedi. Ben vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldım, sonrasını hatırlamıyorum. Bu olay cinayete teşebbüstür. Gözaltına alınan kaynım, ardından tutuklandı" dedi.

