Enis Destan kiralandı

Altınordu altyapısından yetişen ve top koşturabileceği bir takım arayışına giren genç oyuncu Enis Destan, geride bıraktığımız sezon Trabzonspor'da sadece 1 maça çıkabilmişti.

Abdullah Avcı'nın bu sezon kadroda düşünmediği genç oyuncu Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer edilen ve çok fazla forma şansı bulamayan Enis Destan, Polonya takımı Warta Poznan'a kiralık olarak transfer oldu.

İki kulübün de anlaştığı transfer kısa sürede resmi olarak açıklanacak. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 1 maça çıkabildi.