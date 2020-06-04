Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği neden düşürüldü?

Haklarındaki mahkumiyet kararı TBMM'de okunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü. CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

CHP açıklama yaptı

CHP'li Berberoğlu, vekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

"Cezaevine teslim olacağım"

Berberoğlu, "Seçildiğim günden itibaren kendimi hep milletimin emrinde hissettim. Dolayısıyla bu açıklamayı da, sadece çok sevdiğim CHP'li yoldaşlarıma değil tüm halkımıza yapmak istiyorum. Malumunuz dakikalar önce TBMM'de vekilliğim düşürüldü. Ve kalan cezamın infazına devam edilmesi, bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım" dedi.

Berberoğlu, "Zaten çıktığım günden itibaren 'Bu bir teneffüs' dediğim için bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı, şaşkınlık yaratmadı. Çünkü Türkiye'de, benim çıktığım günden bu güne demokrasi koşullarında bir değişiklik yok. Dolayısıyla bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saflık olur. Gördüğünüz üzre bu açıklamayı CHP Genel Merkezi'nde yapıyorum. Zaten genel başkanımızın geçen hafta ifade ettiği gibi 'Demokrasi için bir bedel ödenecekse bunu önce CHP'liler öder.' Bende bu bilinçteyim. Ve bu vicdan rahatlığıyla mecliste yaptıklarım ve yapamadıklarımdan dolayı hepinizden helallik istiyorum. 5 yıl müddetle, belki siyaset yasağı uygulanacağı için karşınızda olamayacağım. Ama bilin ki her zaman CHP'liyim, CHP'li kalacağım." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili'nin açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da Twitter mesajında Anayasa'nın 84. maddesine işaret ederek "Alt mahkemelerce verilen kararlar, Yargıtay’ın kararı sonucu kesinleştiğinde, mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesiyle ilgili kişinin milletvekilliği düşer. Bunun sadece anayasal usuli bir işlem olduğu herkes tarafından bilinmektedir" dedi.

Enis Berberoğlu kimdir?

1956 İstanbul'da doğan Enis Berberoğlu'nun tam adı Kadri Enis Berberoğlu'dur.

Gazeteci; Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı.

Çeşitli gazete ve televizyonlarda muhabirlik, haber koordinatörlüğü, köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

İngilizce ve Almanca bilen Berberoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.