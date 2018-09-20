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Enis Berberoğlu cezaevi çıkışında konuştu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verdiği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliye edildiği cezaevinin çıkışında konuştu.

20 Eylül 2018 Perşembe 19:43
Enis Berberoğlu cezaevi çıkışında konuştu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verdiği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, cezaevinden tahliye edildi.

Maltepe Cezaevi'nden çıkan Berberoğlu, ailesi ve partililer tarafından karşılandı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berberoğlu, en çok eşini ve kızını özlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Takdir edersiniz ki yaşadığım aşağı yukarı 16 aylık süreç, üzerinde düşünülecek, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım bundan sonraki hareket tarzımı anlayayım, ilginize teşekkür ederim. Özellikle eski meslektaşlarım, medyanın Maltepe Cezaevi'nde beni hiç yalnız bırakmadığının farkındayım."

Berberoğlu, bir soru üzerine, "16 aydır tecritte yaşıyorum, az konuşmaya alıştık, siz de alışın." dedi.

Konuşmanın ardından Berberoğlu, buradan ayrıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 19:43
  1. İstanbul
  2. enis berberoğlu

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  • abidinabidin36 dk önce
    hainler serbest kalıyor. hain vekilalmanyada Ülkemi karalıyor. nasıl bir ülkede yaşıyorum Allahım.
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