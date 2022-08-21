Enis Bardhi maç sonrası konuştu

Trabzonspor'un Levante'den transfer ettiği Enis Bardhi, Antalyaspor karşısında ilk maçına çıktı. Oyuna sonradan giren futbolcunun çektiği ilk iki şut da gol oldu.

Spor Toto Süper Lig 'in 3. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Bordo-Mavililer, Antalya'nın 2. golünden sonra değişikliğe gitti. Mücadelenin 42. dakikasında Doğucan Haspolat'ı oyundan alan Abdullah Avcı, Levante'den yeni transfer edilen Enis Bardhi'yi sahaya sürdü.

Trabzonspor'un yeni transferi, oyuna girdikten bir süre sonra Cornelius'un attığı pası gole çevirmeyi başardı. Bardhi'nin Süper Lig'de çektiği ilk şut, gol oldu. Maçta oldukça etkili bir görüntü sergileyen Bordo Mavili ekibin yeni transferi, bu kez de 73. dakikada sahneye çıktı. Trezeguet'nin pasıyla yay üzerinde topla buluşan Enis Bardhi rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Bardhi, Trabzonspor'a yetmedi

Ancak Bardhi'nin bu performansı takımına yetmedi ve takımının sahadan yenilgiyle ayrılmasına engel olamadı. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta Bordo-Mavili ekip 2-0 geriye düşmesine rağmen yeni transferi Enis Bardhi'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirse de Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Fernando, 40. ve 90+8. dakikalarda Haji Wright(P) 81. ve 90+6. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar kaydederken, Trabzonspor'un gollerini ise 45+5. ve 73. dakikalarda Enis Bardhi attı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligde ilk mağlubiyetini a

Takımının 2 golünü de kaydeden oynadığı futbolla göz dolduran Bardhi, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı ve golünü attığı için mutlu olduğunu ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

"Hak ettiğimiz sonuç bu değildi"

"Süper Lig'de ilk maçıma çıktım bugün, golle başlamış olmak beni ayrıca mutlu ediyor ancak önemli olan takımın kazanabilmesiydi. Maalesef kazanamadık. Çok üzücü bir durum ama lig henüz yeni başladı. Bu maçtan çıkaracağımız, öğreneceğimiz şeyler var. Bu maçta hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda çok çaba gösterdik. Ancak beklediğimiz, hak ettiğimiz sonuç bu değildi."