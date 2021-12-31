Enginarın faydaları nelerdir? Enginar çanağı tarifi

Papatyagiller familyasına ait olan enginar, mavi-mor renkli çiçekler açar. Enginar, Güney Avrupa ve Akdeniz çevresinde yetişir. Sapı, yaprağı, kalbi kullanılan enginarın vücudumuza birçok faydası var.

Enginarın faydaları nelerdir?

Enginar C vitamini deposudur ve içeriğinde bolca besin lifi bulundurur. Demir bakımından zengin yönüyle, demir eksikliği anemisinde tavsiye edilir. Antioksidan özelliği sayesinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak, karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler. Yapısında bulunan potasyum minerali, vücutta ki sodyum-potasyum dengesini düzenleyerek tansiyonu düzenler.

Enginar hangi hastalığa iyi gelir?

Enginarlar, bağışıklık sistemini güçlendirmede, kolesterolü düşürmede ve ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı koruma avantajları nedeniyle tüketilir.

Enginar yaprağı çayı faydaları

Kötü kolesterol seviyesini düşürür ve ayrıca kolesterolü dengeler.

Kalp hastalıkları oluşumunu engeller.

Antioksidan özelliği ile vücudu çeşitli hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur.

Cilt sağlığını korumaya yardımcı olur ve ayrıca deride mantar oluşumunu önlemektedir.

Enginarın sapından, yaprağından ve kalbinden enfes yemekler hazırlayabiliriz.

Enginar çanağı tarifi

Zeytinyağlı Çanak Enginar Tarifi İçin Malzemeler

4 çanak enginar

4 dal taze soğan

1 havuç

1 küçük patates

Yarım su bardağı bezelye

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım Limon

Tuz

1 çay kaşığı şeker

Dereotu

1 su bardağı su

Enginar çanağı nasıl yapılır?

Havuç, patates küp küp doğranır. Kaynayan suyun içine havuç ve bezelye atılır biraz haşlanır. Ardından patatesler eklenir biraz daha haşlanır. Ayrı bir tavada taze soğanlar zeytinyağı ile biraz kavrulur ve üzerine hazırladığımız havuç, patates bezelye eklenir. Biraz karıstırılır. Çanak enginarlarımız güzelce yıkanır ve kararmaması için limon ile ovulur. Tencerenin içerisine çanak enginarlar dizilir ve içlerine hazırladığımız karışım eklenir. Üzerine limon suyu gezdirilir biraz şeker ve tuz atılır. En son olarak bir su bardağı su eklenir ve zeytinyağı dökülür pişmeye bırakılır. Afiyet olsun.

Enginarla yapılan kısa tarifler

Enginar kalbi salata nasıl yapılır?

Enginar kalbini dörde bölün. Arpacık soğan ve mısır konservesi ile bir karıştırma kabına alın. Ayrı bir kasede yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak, tuz ve dereotunu karıştırın. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp servis tabağına alın. Afiyet olsun.

Enginar kalbi yapımı tarifi nasıl yapılır?

Soğan yemeklik doğranır zeytinyağı ile kavrulur. Bezelye, küp küp doğranmış havuç ve patates eklenir. 1 bardak su eklenir, tuz ve şeker atılır pişirilir. Pişince enginarlar ve ince doğranmış dereotu eklenir. 5 dakika daha kaynatılır. Afiyet olsun.

Konserve enginar kalbi nasıl yapılır?

Soğan yemeklik doğranır zeytinyağı ile kavrulur. Bezelye, küp küp doğranmış havuç ve patates eklenir. 1 bardak su eklenir, tuz ve şeker atılır pişirilir. Pişince enginarlar ve ince doğranmış dereotu eklenir.5 dakika daha kaynatılır. Afiyet olsun.

Portakallı enginar nasıl yapılır?

Tencereye zeytinyağını koyup, ısıtın. Soğanı yemeklik doğrayıp ilave edin ve orta ateşte soğanlar sararana kadar kavurun. Sebzelerin üzerine un serpip, tuz koyun ve portakal suyunu ilave edin. Yemeğinizin suyu çok azalırsa azar aza sıcak su ilave ederek kontrollü olarak pişirebilirsini