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Gündem Engin Polat anneannesini ele verdi! 150 milyon liralık sahte fatura...
Gündem

Engin Polat anneannesini ele verdi! 150 milyon liralık sahte fatura...

Yeniakit Publisher
2023-11-08 19:59:00 - 2023-11-08 20:02:03
Engin Polat anneannesini ele verdi! 150 milyon liralık sahte fatura...

Milyonlarca lira kara parayı aklamak suçundan yargılanan Engin Polat'ın anneannesi ile ilgili ifadesi ortaya çıktı.

Oda TV'de yer alan habere göre, emniyet sorgusunda Polat’a “DP Güzellik Kozmetik Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi” isimli firmayla ilgili bilgisi soruldu.

Sorgusunda bu firmanın anneannesinin olduğunu ifade eden Engin Polat, “Firma anneanneme aittir, bu firma Dilan Polat Çekmeköy subesini isletmektedir. Franchise subedir, anneanneme gelir olsun diye Dilan Polat A.Ş ile DP güzellik arasında bir Franchise anlasması yapılmıstır. DP güzellik firmasının islerini vekaleten babam Sezgin Polat yürütmektedir. Bu sirket ile baskaca bir bagımız yoktur” dedi.

MASAK 150 milyon liralık sahte fatura tespit etti!

Soruşturma kapsamında Engin Polat’ın anneannesine ait firmanın 150 milyon TL’lik sahte fatura düzenlediği ortaya çıktı.

Anneanneye ait firmayla ilgili MASAK tarafından şu tespit yapıldı:

“Bankacılık islemleri üzerinden herhangi bir alıs¸ ve satıs¸ karsılıgˆında para ödemesi gerçeklestirmemesi, SGK çalısanının olmaması, Mal alıs¸ yaptıgını bildirdigi sirketlerin sahte belge düzenleme tespitlerinin bulunması Sirketin satıs¸ olarak bildirdigi tutarların gerçek olmadıgı seklinde tespitler olması.”
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Emniyette Engin Polat’a MASAK tarafından yapılan tespit ve 150 milyon liralık sahte fatura da soruldu.

Engin Polat bu soruya da şöyle cevap verdi: “Bu firma tamamen akrabalık bagından anneanneme gelir olsun diye sözlesme imzalanmıstır. Faturalardan bilgim yoktur”

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