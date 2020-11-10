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Gündem Engin Özkoç’u, Gökhan Özoğuz’u Hayko Cepkin’i ve dahası… Mustafa Kemal’i anana da saldırdılar
Gündem

Engin Özkoç’u, Gökhan Özoğuz’u Hayko Cepkin’i ve dahası… Mustafa Kemal’i anana da saldırdılar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP yandaşı Gökhan Özoğuz ve Hayko Cepkin gibi isimler, Mustafa Kemal’i anan kişi AK Partili olunca solcuların nasıl agresif olabileceğini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:11:00 - 2020-11-10 16:12:00
Engin Özkoç’u, Gökhan Özoğuz’u Hayko Cepkin’i ve dahası… Mustafa Kemal’i anana da saldırdılar

 yeniakit.com.tr 

Gazi Mustafa Kemal, ölümünün 82’inci yıl dönümünde anıldı. Birçok siyasi isim de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal hakkında mesaj yayınladı.

Gazi Mustafa Kemal hakkında paylaşım yapan siyasilerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Bakan Koca, Mustafa Kemal’i andığı paylaşımında, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Bakan Koca, birlikte koronavirüs salgınına karşı mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapmak için siyah maske fotoğrafı kullandı.

Bu paylaşımından bir süre sonra, Bakan Koca Mustafa Kemal’in görseline yer vererek aynı mesajı yayınladı.

Mustafa Kemal’i anan Koca’ya organize saldırı

Dibine kadar siyasete batmış olan sol güruh, Mustafa Kemal’in anılmasına bile tepki gösterdi. Bakan Koca’nın Mustafa Kemal’i anmasını eleştirenler arasında, hakaretvari çıkışlarıyla bilinen ağzı bozuk CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve siyasi çıkışları sayesinde CHP’li belediyelerden aldığı konserlerle tanınan yandaş Gökhan Özoğuz da yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bakan Koca’ya, “Seni sevmeyeni sevmeyeceğiz... Ata'mızı maskeyle anmak. Yazıklar olsun!” ifadesini kuıllanırken, şarkıcı Hayko Cepkin, “Maske, Mesafe, Atatürk?” diye yazdı. Gökhan Özoğuz ise, “Sayın Fahrettin bey Kara Maskeyle 10 Kasım yadedilmez. Atamız bugün hala ve her zaman kalbimizde diridir” dedi.

Söz konusu paylaşımlar, CHP zihniyetinin, Mustafa Kemal’i anan birisi AK Partili olunca nasıl saldırgan davrandıklarını da ortaya koydu.

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Yorumlar

celil yağmuroğlu

fikir babaları Dış kaynaklı Kamalistler, Bunlar sürekli beyinsiz Solak Siyasetçiler,Sanatçılar, güya aydın yazarlar, Sırf Laik Kamalist, Cumhuriyet ve kamal Atatürk gündemde kalsın,,Bizim Milli Medya,da bunların bazen ekmeğine yağ sürüyor,Çünkü bir Sanatçıyı ve Spikeri gündemde tutuyorlar büyütüyorlar ve kahraman oluyorlar maalesef,,Vesselam,,
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Şahin

Biz peygamberimiz Hz Muhammed'in(s.a.v)izindeyiz.
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