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Gündem Engin Özkoç’tan 'Türkiye' rahatsızlığı
Gündem

Engin Özkoç’tan 'Türkiye' rahatsızlığı

TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Türkiye Hava Yolları yazacağız" ifadeleri CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 16:25:00 -
Engin Özkoç’tan 'Türkiye' rahatsızlığı

YENİ AKİT / ANKARA

TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Türkiye Hava Yolları yazacağız" ifadeleri CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u rahatsız etti.

Özkoç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Erdoğan: ‘Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Türkiye Hava Yolları yazacağız’ Neden? Ben Türk'üm derken. ‘I am Türkiye’ mi diyeceğiz bundan sonra? Erdoğan, bu saçma karardan geri dön!” ifadelerini kullandı.

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