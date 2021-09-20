Engin Fırat, Kenya'nın başına geçti

Kenya Milli Takımı'nın başına Türk teknik direktör Engin Fırat getirildi. Deneyimli hoca, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kenya Milli Takımı'nın başında olacak.

Fırat için başkent Nairobi'de imza töreni düzenlendi. Engin Fırat, takımın mücadeleci bir ruha ve potansiyelli oyunculara sahip olduğunu, kendisinin de bu potansiyeli en iyi şekilde kullanıp daha üretken bir takım elde etmek üzere ekibini hazırlayacağını söyledi.

Ekim ve kasım aylarında oynayacakları dört maçtan güzel sonuçlar alıp grup birinciliğini istediklerini aktaran Fırat, play-off sonrasında Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediklerini belirtti.

Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa da böylesine deneyimli bir hocayla çalışabilecek olmanın büyük bir şans olduğunu, Engin Fırat’ın kısa süre içinde takımla ilgili yaptığı tespitlerin ve sunduğu planın onun ne denli iyi bir profesyonel olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

3 kıtada Milli Takım çalıştıran bir Türk

Engin Fırat daha önce Asya kıtasından İran ve Avrupa kıtasından da Moldova milli takımlarını çalıştırmıştı. Kenya'yla birlikte Afrika kıtasında da milli takım çalıştıracak Türk teknik adam, bu alanda ulaşılması zor bir kariyere şimdiden ulaştı.

Daha önce verdiği röportajlarda en büyük arzusunun Dünya Kupası'nda bir takım çalıştırmak olduğunu ve kariyerini bu yönde planladığını belirten Engin Fırat’ın çalıştıracağı Kenya Milli Takımı, FIFA ülkeler sıralamasında 102. sırada bulunuyor.