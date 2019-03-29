Engin Fırat: "Hedefimiz kulübümüzü UEFA Avrupa Ligi’ne göndermek"

KF Vllaznia Shkoder Futbol Direktörü Engin Fırat, Başkan Suad Liçi ile birlikte kulüp için çok mücadele ettiklerini söyleyerek, "Şu an için her şey yolunda ama benim hedefim bu kulübü 3 sene içinde UEFA Avrupa Ligi’ne sokmak, yani Arnavutluk için ciddi kaynak üretmek ve kulübün tek başına ayakları üzerinde durmasını sağlamak" dedi.

Arnavutluk ekiplerinden KF Vllaznia Shkodre’in Futbol Direktörü Engin Fırat, önemli açıklamalarda bulundu. Vllaznia’nın Arnavutluğun en eski kulübü olduğunu belirten Fırat, "Bu sene 100. yılını kutluyoruz. Aynı anda ülkenin en başarılı ve en fazla taraftarına sahip kulüplerinden biri. Kulüp 100. yılına girdiği için kulüp başkanı Suad Liçi ve belediye başkanı Voltana Ademi benden kulübü daha profesyonel bir seviyeye çıkarmamı istediler. Hedefimiz hem sportif sonuçları almak, hem de gelecek senelerin kulübünü kurmak. Açıkçası bugüne kadar çalıştığım en problemli kulüp. Son 5-6 senedir biriken bir çok sorun var. Başkan Suad Liçi’yle beraber çok çalıştık ve çok sorun çözdük. Detaylarına girmek istemiyorum ama spor dışında çok sorunla karşılaştık. Belediye dışından hiç destek görmedik. Resmen Suad Liçi ve ben Arnavut inadıyla bu işi kişiselleştirdik" diye konuştu.

"Hedefim kulübü 3 sene içerisinde UEFA Avrupa Ligi’ne göndermek"

Kulübün hedefleri hakkında konuşan Fırat, şunları söyledi:

"Kulübe zarar vermek isteyen çok olunca insan hırslanıyor. Şu an için her şey yolunda ama benim hedefim bu kulübü 3 sene içinde UEFA Avrupa Ligi’ne sokmak, yani Arnavutluk için ciddi kaynak üretmek ve kulübün tek başına ayakları üzerinde durmasını sağlamak. Bunun için de başkan ve belediye başkanına proje sundum. Bu sene bir çok sorunla ilgili sustum ama gelecekte böyle olmayacak. Yani kulüp ya gerçekten profesyonel olacak ya da ben olmayacağım. Ben Vllaznia için gereken adımları attım ve çok mücadele ettim."

"Yurt dışından çok teklif aldım"

Teklifler aldığını da belirten Engin Fırat, "Arnavutluk’tan bile bir kaç teklif alıyorum ama İşkodra da belediye hariç kulübe hiç destek verilmemesi moralimi bozuyor. Bu sene bile, başkanımız Suad Liçi şahit, 5 tane resmi teklif aldım yurt dışından. Ama Suad’a olan sözümden dolayı kaldım ve hep iyi bir profesyonel olarak çalıştım. Ama şehrin de bir karar vermesi lazım. Ciddi bir takım isteyecekler ya da bazılarının küçük menfaatlerini karşılayan bir kulüp" ifadelerini kullandı.

"Arnavutluk’un başına İtalyan hoca gelir"

Panucci’nin görevden alınmasından sonra Arnavutluk Milli Takımı için bir çok ismin konuşulduğunu anlatan Fırat, "Benim ismim de bazı haber portallarında geçti. Ama şu an için ne Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Duka ne de başka yetkili aramadı. Bu arada burada çok ciddi bir İtalyan hayranlığı var ve yine bir İtalyan hoca gelme ihtimalini yüksek görüyorum" dedi.

"Arnavutluk Milli Takımı’nda başarılı olabilirim"

Arnavutluk Milli Takımı’nın başına getirilme durumu hakkında sorulan soruya da cevap veren Engin Fırat, "Arnavut Milli Takımı’nın sorunu ilk önce kültürel. Arnavutlar, Türkler gibi çok duygusal. Onun için böyle ülkelerde bir teknik direktörün önce baba veya ağabey olması lazım. Güven vermesi lazım, anlayışlı olması lazım. Panucci bunu anlayamadı. Eskiden büyük futbolcu olmak iyi hoca olmak anlamına gelmez. Zaten böyle olsa en büyük hoca Maradona olurdu. Türkiye’ ye karşı oynamak çok değişik bir duygu olur. Özelikle sevdiğim ağabeyim Şenol Güneş ile karşılaşmayı çok isterdim" şeklinde konuştu.