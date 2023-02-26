Engin Ardıç patladı! "Yeter yahu, kabak tadı verdi" deyip bombaladı

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masanın toplantılarının artık kabak tadı verdiğini belirtti.

Ardıç, Millet İttifakı'nın "kendi yandaşlarını bile bıktırdığını" ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Vallahi bıktırdılar...

Bizi değil, kendi yandaşlarını.

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Özellikle de gazetecileri.

Yazacak şey bulamıyorlar.

Geri de dönemiyorlar.

Gerilim yaratmaya çalışıyorlar ama işin gerilimi de kalmadı.

Bildiğimiz masa öyküsü...

Toplanacakmış gene. Ne zaman?

2 Mart'ta. Haftaya.

Peki ne olacakmış? Aday mı çıkacakmış?

Yok canım, aday tartışılacakmış.

Arada kereviz de yenecek tabii.

Efendim bu toplantıdan önce Kılıçdaroğlu da kendi adamlarını toplayacakmış, yetki isteyecekmiş...

Kapalı grup toplantısında vekillerle falan da görüşecekmiş...

Yeter yahu. Kabak tadı verdi.

***

Bilinen şeyleri beş yüz kere yazmak zor olsa gerek.

Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor, bilmeyen yok.

Adamları da istiyorlar, onu da bilmeyen yok.

Meral Hanım istemiyor, onu da bilmeyen kalmadı. Kendisi olursa asla kazanamayacağını bilir.

Ya İmamoğlu'nu istiyor ya Mansur Yavaş'ı.

Ama bu adamların seçimi kazanmaları çok zor, onu da biliyorlar.

Masanın önemsiz ortakları her yana yatabilirler...

Onları ciddiye alan yok.

Peki ne olacak bu işin sonu?

Ya Kılıçdaroğlu sert koyacak, ya Akşener.

Masa dağılacak gibi görünüyor.

Eh, böyle böyle martın ortasını da bulacağız. (...)"