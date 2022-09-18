Engin Ardıç, açtı ağzını yumdu gözünü! Onu da mal ergenler düşünsün

Metaverse fiyaskosundan sonra NFT denilen enayi tuzağının gemisinin de karaya oturmaya başladığını belirten Engin Ardıç, "Bakalım Amerikan emperyalizmi daha başka ne gibi yemlerle karşımıza gelecek? " diye sordu ve ekledi: "Bize ne yahu, bizden kapik işlemez, mal ergenler düşünsünler." Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Metaverse fiyaskosundan sonra NFT denilen enayi tuzağının gemisi de karaya oturdu gibi görünüyor.

NFT, "non-fungible token"... Birtakım sanat eserlerinin sanal kopyasını satın alıyorsun ve eşek yüküyle para ödüyorsun.

Aldığın eseri kimse senden geri alamıyor, silemiyor, bulaşamıyor, özelliği bu.

Eee, ne olmuş yani?

O tablo kitapta var, internette var, müze kataloğunda var, düğmeye basınca karşına geliyor, bir de niçin para ödeyeyim? Hem de milyonlarca dolar.

Yalnızca benim olacakmış. Olmayıversin.

Nitekim "güvenlik sorunları" çıkmış ve işin tadı kaçmış.

İşlem hacmi yüzde 90 düşmüş.

4 milyar 800 milyon dolar dönüyormuş NFT piyasasında, 500 milyon dolara gerilemiş.

Demek ki enayi kitlesi kırmakla bitmiyor.

Bakalım Amerikan emperyalizmi daha başka ne gibi yemlerle karşımıza gelecek?

Bize ne yahu, bizden kapik işlemez, mal ergenler düşünsünler."