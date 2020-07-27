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Medya

Engin Altan Düzyatan'ın baldızına kanlı kargo şoku! Kutunun içinden bakın neler çıktı

Diriliş Ertuğrul dizisinden "Ertuğrul Bey" karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'a kargoyla gelen paketin içerisinden çıkanlar kan dondurdu. Kargo içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı çıktı. Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın torunu Aslışah Alkoçlar, korkuyla savcılığa koştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:58:00 -
Engin Altan Düzyatan'ın baldızına kanlı kargo şoku! Kutunun içinden bakın neler çıktı

Aslışah Alkoçlar'a aylar önce H.G. isimli bir şahıstan kargo paketi geldi. Paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı. Paniğe kapılan genç kadın, savcılığa koştu. Olay ile ilgili Alkoçlar'ın ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada kimliği tespit edilen 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, "Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, , eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını" beyan etti.

Şikayetçi olmadı

Sabah'ın haberine göre; şüpheli H.G hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Alkoçlar gençlerin ifadesi sonrası şikayetinden vazgeçti. Savcılık dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

 

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