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Yerel Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
Yerel

Engin Altan Düzyatan'ın acı günü

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Engin Altan Düzyatan'ın acı günü

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babası Mevlan Düzyatan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Gazi rolüyle tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Babasının fotoğrafını paylaşan ünlü isim, açıklamasında cenaze törenine ilişkin de bilgileri paylaştı.

Düzyatan, şu ifadeleri kullandı:

 

"Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi, 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecektir."

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