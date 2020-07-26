Engin Altan Düzyatan sürpriz yaptı: İşte yeni projesi

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Engin Altan Düzyatan, yeni sezonda yine Ertuğrul Bey olarak Kuruluş Osman'a bekleniyordu. Ancak yeni sezon öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaros adlı dizinin yapım şirketinin Engin Altan Düzyatan ile görüşmelere başlandığı konuşuluyor. Şimdi konu hakkında ünlü oyuncudan ve dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklama bekleniyor.

Diriliş'in Ertuğrul'u Barbaros Hayrettin Paşa oluyor

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan ve denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak olan Barbaros dizisinde, Barbaros Hayrettin Paşa'yı Engin Altan Düzyatan'ın canlandıracağı konuşulsa da henüz yapım şirketinde ve ünlü oyuncudan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

Engin Altan Düzyatan kimdir?

Engin Altan Düzyatan 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.

Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında "Los Angeles Movie Awards"da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3'te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.

Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika'ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan "Sen de Tanık Ol" isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika'da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.

Rol aldığı diziler

Kurşun / Orhan Atmaca / 2019

Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19

Çırağan Baskını / Poldi / 2014

Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014

Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13

Son / Halil / 2012

Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010

Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009

Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008

Sevgili Dünürüm / Murat / 2007

Kızlar Yurdu / Özgür / 2006

Sil Baştan / Cihan / 2004

Mühürlü Güller / Engin / 2003

Koçum Benim / Orçun / 2002-04

Kalbin Zamanı / Demir / 2005

New York'ta Beş Minare /Timur / 2010

Cennet / Can / 2007

Romantik Komedi / Cem / 2010

Bir Avuç Deniz / Mert / 2010

Anadolu Kartalları / Kemal / 2011

Bu Son Olsun / Sinan / 2012

Romantik Komedi 2 / Cem / 2013

Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013

Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016