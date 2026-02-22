Engin Altan Düzyatan: Çevre bilincini okul öncesine taşımayı hedefliyoruz

Engin Altan Düzyatan, vakfın çevre ve afet bilincini birlikte ele alarak gönüllülük esasıyla toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediğini belirterek, "Genç aileleri işin içine katmak ve doğal olarak da çevre bilinci yaşını biraz daha okul öncesine çekmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi." diye konuştu.

Cemre Vakfı toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve sosyal sorumluluk projeleriyle farklı kesimlere dokunmayı hedefliyor. Vakfın vizyonu, projeleri ve gelecek dönem hedefleri paylaşılan tanıtım organizasyonunda iş, sanat ve sivil toplum dünyasından birçok ismin yer aldı.

Düzyatan, uzun süredir çevre konusunda çalışmalar yürüttüğünü bu nedenle Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan’ın kuruluş aşamasındaki derneğin mütevelli heyetinde yer alması için yaptığı davetin kendisi için büyük bir gurur ve memnuniyet kaynağı olduğunu söyledi.

Vakfın tamamen gönüllüğe dayalı bir sistemle kurgulandığına işaret eden Düzyatan, "Çevre bilincini yaymak, suyumuza sahip çıkmak, topraklarımızı geliştirmek, afet zamanlarında gerekli ilk yardımlar için eğitimler vermek, eğitim seminerleri düzenlemek ve ulaşabildiği kadar çok insana ulaşmak aslında bu vakfın amacı." ifadesini kullandı.

Düzyatan, vakıf bünyesindeki ortak hedefler doğrultusunda tüm sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturup daha güçlü bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, bunu başardıkları takdirde ülke için çok daha büyük kazanımlar elde edilebileceğini kaydetti.

TOPLUMA ÖRNEK OLMA SORUMLULUĞU

Sanatçıların topluma örnek olma sorumluluğu taşıdığına dikkati çeken Düzyatan, sosyal sorumluluk çalışmalarında yer almalarının çevrelerinde farkındalık oluşturacağına, sözle değil eylemle ortaya konan bu gönüllü çabanın daha büyük bir toplumsal hareketin başlangıcı olacağına yürekten inandığını dile getirdi.

Düzyatan, çevreyle ilgili yaptığı belgesellerdeki etkiden yola çıkarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın çeşitli yerlerini gezdim, neler yapabiliriz diye ya da dünyada neler oluyor diye. Tablo umutsuz gibi gözükse de aslında hiçbir şey umutsuz değildir. İnsan her şeyi düzeltebilecek, her şeyi tekrar rayına koyabilecek kadar güce sahip. Yeter ki bir arada olalım. Yeter ki aynı hedef için bir arada çalışmaya devam edelim. Ben belgeseli çektiğim zamanlarda mikroplastikleri temizleyecek bir şey üretilmemişti. Şu anda okyanuslardan temizleyebilecek makineler üretildi. Şu anda artık insanlar atık giysilerden tuğlalar yapmaya başladılar. Artık dünyadaki bilinç de artıyor. Bozduğumuz gibi bazı şeyleri toparlamasını da biliyoruz. Yeter ki toparlamaya niyet edelim."

Vakıf bünyesinde akademisyenlerden milletvekillerine ve sanat dünyasından isimlere kadar farklı disiplinlerden birçok değerli ismin bir araya geldiğinin altını çizen Düzyatan, bu çeşitliliğin farklı bakış açılarını aynı masada buluşturarak ortak akıl üretmelerine ve daha geniş kitlelere ulaşmalarına önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

“2-3 YAŞINDAN İTİBAREN BAŞLAYAN BİR ÇEVRE BİLİNCİ AŞILAMAK”

Düzyatan, en temel hedeflerinden birinin çevre ve afet bilincini birbirini tamamlayan aynı sorumluluk anlayışının parçası olan iki unsur olarak topluma aktarmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemiz deprem bölgesi üzerinde, fay hatları üzerinde bir bölge. Sel felaketleri yaşayabiliyoruz. O konularda aslında bilinçli olmak işin bir ayağı gençleri bilinçlendirmek. Gönüllülük esasıyla bu konuda gerçekten gençleri, Allah korusun ama böyle durumlarda sahaya inecek ilk insanlar olarak yetiştirebilmek. Bir diğer aşamamıza döndüğümüz zaman bunu gerçekten aile bilinci aşamasına döndürmek. Yani eğitimi ilkokuldan ya da ortaokuldan başlayan bir eğitim süreci halinde değil, daha çocukluktan, daha 2-3 yaşından itibaren başlayan bir çevre bilinci aşılamak. Bunun için demek ki ailelere inmek, belki genç ailelere ilk önce seminerler düzenlemek, genç aileleri işin içine katmak ve doğal olarak da çevre bilinci yaşını biraz daha okul öncesine çekmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi."

Düzyatan, doğal kaynakları ve ormanları korumanın da vakfın en temel ve öncelikli hedefleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.