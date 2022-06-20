Engin Altan Düzyatan "Barbaroslar"dan neden ayrıldı? İşte merak edilen sorunun cevabı

Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz sezon TRT1 dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda rol almaya başlamış ve başrolleri Yetkin Dikinciler, Ulaş Tuna Astepe gibi isimler ile paylaşmıştı. Kadrosunda pek çok değişiklik yaşayan Barbaroslar Akdeniz Kılıcı'nda Engin Altan Düzyatan'ın kendi isteğiyle bir ayrılık yaşadığı düşünülmüştü. Ancak gerçek çok başka çıktı.

Engin Altan Düzyatan 'Barbaroslar'dan neden ayrıldı?

Engin Altan Düzyatan hikaye gereği de, oynamış olduğu Oruç Reis'in erken öldüğünü ve bu yüzden zamanında gerçekleşen bir ayrılık olduğunu belirtti.