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‘Engelsİzciler’ kampında engeller aşıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesince engelli ve ailelerini sosyal yaşamın her alanında destekleyerek hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan ‘Engelisizciler’ projesi kapsamında izcilik eğitimi verilen engelliler, öğrendiklerini sahada da gerçekleştirdi.

03 Eylül 2019 Salı 17:23
‘Engelsİzciler’ kampında engeller aşıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesince engelli ve ailelerini sosyal yaşamın her alanında destekleyerek hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan ‘Engelisizciler’ projesi kapsamında izcilik eğitimi verilen engelliler, öğrendiklerini sahada da gerçekleştirdi.


Fethiye ilçesi İnlice Plajı’nda iki gece üç gündüz gerçekleştirilen kampta, izcilik eğitimi alan engelli öğrenciler derslerde öğrendiklerini uygulama ve izci arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı buldu. Kampta ilk gün kendi çadırlarını kurup obalara ayrılan Engelsİzciler, obalarına İnek, Kedi, Aslan ve Vak Vak Obası isimlerini verdiler. Oba bayraklarını da kendileri tasarlayan Engelsİzciler, tüm gün grup çalışmaları ve deniz etkinliği yaptı. Ayrıca ilk günün akşamında Hababam Sınıfı Tatilde filminin gösterimi yapıldı.


İkinci gün deniz etkinliği, kamp alanının temizliğini yapan Engelsİzciler günün geri kalanını ateş gecesi ve yemin töreni için ön hazırlıkla geçirdi. Akşam yemeğinden önce İzci yemini eden 15 izciye fularları İzci Liderleri tarafından takılarak liderlikleri onaylandı. Akşam yemeğinden sonra İnlice plajında tatil yapan vatandaşlar da çağılarak ateş gecesi gösterileri başladı. İzciler türküler söyleyip, dans yaparak eğlenceli vakit geçirdi.


Kampın son gününde ise çadırlarını toplayan izciler kamp alanını temizleyerek arkadaşlarına veda etti. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 8 personel izci lideri olarak Engelsİzciler’e yardımcı olurlarken 3 günlük kamp süresince sağlık ekipleri de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:23
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