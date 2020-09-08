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Aktüel Engelsiz Film Festivali, 12 Ekim'de başlayacak
Aktüel

Engelsiz Film Festivali, 12 Ekim'de başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:34:16 -
Engelsiz Film Festivali, 12 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Engelsiz Filmler Festivali, "Normali Ararken" teması ile 12-18 Ekim'de Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla bu yıl çevrim içi gerçekleşecek festivaldeki film gösterimleri, orijinal dil seçeneğinin yanı sıra göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı alt yazı seçenekleriyle izlenebilecek.

Bu yıl iki filme yer verilen "Dünyadan" seçkisinde, Emma de Swaef ile Marc James Roels'in yönettiği, "Bu Enfes Pasta!" ile Jan Komasa’nın "İsa'nın Bedeni" filmlerine yer verilecek.

2019 Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali Ulusal Yarışma Grand Prix ödülünü alan "Bu Enfes Pasta!", 19. yüzyıl sonlarında, dertli bir kral, lüks bir otelde çalışan orta yaşlı bir pigme, seyahate çıkmış başarısız bir iş adamı, kayıp bir hamal ve genç bir asker kaçağının, bir Afrika sömürgesinde geçen hikayesini işliyor.

Islahevinde yaşadığı ruhsal dönüşümle rahip olmaya karar veren 20 yaşındaki bir gencin sahip olduğu sabıka kaydının bu hayale engel olması yüzünden yaşadıklarını konu edinen "İsa'nın Bedeni" ise 92. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film ödülüne aday gösterilmişti.

Her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festivale ilişkin detaylı bilgiye, www.engelsizfestival.com adresinden ulaşılabilecek.

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