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Engellilerden Başkan Çerçioğlu’nun Wolkswagen çağrısına destek

Volkswagen firmasının 123’üncü fabrikasını Aydın’da açması için çağrıda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Aydınlı engellilerden de destek geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:15
Engellilerden Başkan Çerçioğlu’nun Wolkswagen çağrısına destek

Volkswagen firmasının 123’üncü fabrikasını Aydın’da açması için çağrıda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Aydınlı engellilerden de destek geldi.


Fabrikanın Aydın’da açılmasının Aydınlı engellilerin istihdamında olumlu katkısı olacağını söyleyen Engelliler Konfederasyonu Aydın Temsilcisi ve Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, engelliler olarak çağrıya tam destek verdiklerini söyledi.


Aydın’da 30 binin üzerinde engelli yurttaşın bulunduğunu hatırlatan Özen, engelli yurttaşların büyük çoğunluğunun temel sorununun işsizlik olduğunun altını çizdi.


Volkswagen’in yatırımının Aydın’da yapılmasına ilişkin daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini belirten Özen "Aydın’da Alman Volkswagen fabrikasının kurulması noktasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu tarafından çağrıda bulunulmasını anlamlı buluyoruz. Aydın’da 30 binin üzerindeki engelli yurttaşımız yaşıyor ve engellilerin en büyük sıkıntısı istihdam. Bu ciddi sıkıntının aşılması noktasında böylesi anlamlı bir çağrının olumlu cevap bulması halinde birçok engelli yurttaşımız istihdam edilecektir. Kendileriyle birlikte aileleri de rahat bir nefes alacaktır" dedi.


Özen, "Bizler Altı Nokta Körler Derneği olarak bu çağrıyı yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bunun için gerekirse bir imza kampanyası da açmaya da hazırız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:15
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