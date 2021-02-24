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Ekonomi Engelliler için ‘Özel Hizmet’ verilecek
Ekonomi

Engelliler için ‘Özel Hizmet’ verilecek

İstanbul Havalimanı’nda fiziksel engelli yolcular için oluşturulan “Özel Yolcu Hizmet Noktaları” hizmete sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 10:24:00 -
Engelliler için ‘Özel Hizmet’ verilecek

İGA’nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, havalimanının gidiş katının iç hatlar tarafında “B”, dış hatlar tarafında ise “M” checkin adalarındaki noktalar, ücretsiz hizmet verecek. Bu noktalarda uçuş öncesinde özel gereksinimi olan yolcular elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj edebilecek, protezi olan yolcular protezini çıkarıp dinlenebilecek.

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