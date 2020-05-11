  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Engelliler Haftası'nda "özel çocuklar" klip hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:42:35 -
Engelliler Haftası'nda "özel çocuklar" klip hazırladı

SAMSUN (AA) - Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle "özel çocuklar" için klip hazırladı.

"Bu hayatta biz de varız" teması ile hazırlanan klipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarından uzakta kalan özel çocuklar rol aldı.

Özel çocuklar ve aileleri bu süreçte okulları ile iş birliği içinde çalışıp Engelliler Haftası'nı hazırladıkları videolar ve güzel sözlerle kutlayıp farkındalığı artırmak istedi.

Evlerinde kamera karşısına geçen özel çocuklara kardeşleri ve anne babaları destek verdi.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, salgın sürecinde 35 kişilik eğitim kadrosu ile öğrencilerine destek olduklarını ve velilerle görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Uzaktan eğitime devam ettiklerini belirten Yiğit, Engelliler Haftası nedeni ile paylaşılan videoyla farkındalığı artırmanın özel çocuklar için önemli olduğunu hatırlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı