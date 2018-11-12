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Engelli yolcuyu almak isteyen UBER şoförüne saldırı

Tuzla'da engelli yolcuyu almak isteyen UBER şoförü, taksiciler tarafından saldırıya uğradı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:46
Engelli yolcuyu almak isteyen UBER şoförüne saldırı

Tuzla'da engelli yolcuyu aracına almaya çalışan UBER şoförünün taksiciler tarafından engellendiği iddia edildi. UBER şoförünün aracının camına vuran ve tehditler savuran taksi şoförü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla'da bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre engelli bir vatandaş, UBER aracına binmek istedi. Ancak bu sırada bir taksi şoförü vatandaşın araca binmesini engelledi. UBER şoförüne hakaret eden taksi şoförü, aracın camını da yumrukladı. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:46
  1. Tuzla
  2. UBER
  3. taksici

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