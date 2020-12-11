Engelli yakınlarına evde bakım maaşı nasıl alınır? Engelli yakınına ne kadar maaş veriliyor?

Evde bakım parası ve engelli aylığı nasıl alınır? Engelli raporuna sahip olanlar devlet tarafından maaş bağlanması söz konusu. Tam teşekküllü hastanelerden alınan ve sağlık kurulu tarafından engelli raporu verilenlere evde bakımı devam etmesi gerekiyorsa ve kişinin kendi geçimini sağlamayacak oranda engeli bulunuyorsa bu durumda ona bakan yakınları engelli destek yardımı alabiliyorlar. 2020 yılında açıklanan verilere göre 1 milyonun üzerinde kişiye bakım aylığı yardımı yapılıyor. Engelli yakınlarına aylık bin 544 TL ödeme yapılıyor.

Engelli aylığı ve evde bakım parası nasıl alınır?

Engelli aylığı ve evde bakım parası alınabilmesi için bazı şartlar söz konusu. Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişiler engelli aylığı alabilirler. Engellilik oranına göre engelli aylığının miktarı değişir. Engelli aylığı alacak kişinin 18 yaşından büyük olması da gerekir.

Engelli aylığı alabilmek için çalışmamak dışında bir de gelir sınırı var. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.

Evde bakım parası nasıl alınır?

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz.

Evde bakım parası başvurusu nereye yapılır?

Evde bakım parası ve engelli aylığı alınabilmesi için başvuruların ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor.