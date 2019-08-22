Engelli ve yaşlılara özel hizmet

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, engelliler ve yaşlıların toplumun en önemli parçaları olduğunu söyleyerek, ’’Bütün amacımız Yüreğir’de yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmaktır’’ dedi.

Başkan Kocaispir, sağlık veya başka nedenlerden dolayı evinden çıkamayan yaşlı ve engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için özel ekipler oluşturdu. Görevlendirilen erkek ve bayan kuaförler talepler ve çalışma programı doğrultusunda Yüreğir’in mahallelerine giderek ücretsiz hasta ve engelli vatandaşları tıraş ediyor. Evinden çıkmayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar ise Yüreğir Belediyesi tarafından araçlarla evinden alınarak hastanede tedavileri tamamlanıp tekrar evlerine bırakılıyor. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan ailelere yardımcı olunuyor. Yeni oluşturulacak ekip ile de ev temizliğini yapamayan vatandaşlara yardımcı olunacak.

Yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç ailelere her zaman destek olacaklarını belirten Kocaispir, ’’Birçok engelli vatandaşımız evinden dışarı çıkamıyor veya kendilerine yardımcı olacak kimseleri olmayabiliyor. Bu vatandaşlarımıza yönelik olarak bayan ve erkek olmak üzere kuaför görevlendiriyoruz. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız vatandaşlarımızın evlerine giderek onlara kişisel bakımlarında yardımcı oluyorlar. Bunun yanı sıra engelli ve hasta vatandaşlarımız özel dizayn edilen araçlarımızla evlerinden alınıp tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyorlar. Hayatı onlar için daha kolay ve yaşanılır kılmalıyız. Engelli ve yaşlısına sahip çıkan toplumlar gelişmiş toplumlardır. Hükümetimizin de bu yönde çok güzel çalışmaları var. Bu dönemde engellilerimiz daha rahat bir yaşantıya kavuştular. Sunulan maddi imkanlarla engelli ve yaşlılara bakan vatandaşlarımız da ekonomik olarak rahatladılar. Artık hastalarına daha özenli bakıyorlar.Yüreğir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın zor günlerinde her zaman yanlarında olacağımızın bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Evlerinde tıraş edilen yaşlılar ve engelli vatandaşlar bu uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, ’‘Biz istediğimiz zaman dışarı çıkıp bu tür ihtiyaçlarımızı gideremiyorduk. Sağ olsun Başkanımız Fatih Mehmet Kocaispir bizleri düşünüp bu hizmetleri başlatmaları muhteşem oldu. Kışın soğuktan ve yağmurdan yazın sıcaktan dışarı çıkamıyorduk şimdi belediyemiz sayesinde evimizde ihtiyaçlarımız gideriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.