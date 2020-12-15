2008 yılında yeniden düzenlenen SGK yönetmeliği ile birlikte bazı şartlar değiştirildi. Engelli vatandaşların erken emekli olabilmesi için ilk sigortalı olma tarihi 2008’den önce veya sonraysa şartlar değişiklik göstermektedir.

SSK’ya bağlı engelli kişiler nasıl erken emekli elabilir?

2008 yılında yapılan SGK düzenlemesi ile birlikte SSK’nın adı 4A olarak belirlenmiştir. Yeni düzenlemeler ile birlikte emeklilik şartlarında değişiklik yapılmıştır. SSK’lı olup yüzde 40’dan az engel oranı olan kişiler normal emeklilik kapsamına girmektedir. Yüzde 40’ın üzerinde engel oranı olan kişiler ise erken emeklilik kapsamına girer.

Bağkur’a bağlı engelli vatandaşlar nasıl erken emekli olabilir?

Bağkur’a bağlı olan kişilerin 1 Ekim 2008’den sonra erken emekli olma fırsatları olmuştur. Engellilik oranı yüzde 40 ile 49 arasında olan engelli vatandaşların 18 yıl çalışmaları ve 4680 prim günü ödemeleri şartı bulunur. Engelli oranı yüzde 50 ile yüzde 59 arasında olan kişilerin 16 sene çalışması ve 4320 prim günü ödemesi gerekmektedir. Ayrıca engellilik oranı yüzde 60’tan fazla olan kişilerin 15 sene çalışması ve 3960 prim gününü ödemesi gerekir.

Emekli Sandığı’na bağlı engelli vatandaşlar nasıl erken emekli olabilir?

Yüzde 40 ve üzerinde engeli bulunan kişilerin 15 sene çalışması ve 5400 prim gününü tamamlaması gerekir. Sigortalı olduktan sonra yüzde 50 ile yüzde 59 arasına engeli olan kişilerin 5760 prim günü ödemesi şartı bulunmaktadır.