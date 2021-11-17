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Ekonomi Engelli vatandaşlar hibe desteğini nereden nasıl alabilecek?
Ekonomi

Engelli vatandaşlar hibe desteğini nereden nasıl alabilecek?

Engelli hibe desteği şartları neler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli bireyler ile eski hükümlülere verilecek hibe desteğine başvuruların başladığını bildirdi. Peki, hibe desteği nasıl nereden alınacak? Kimler hibe desteği alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:53:00 -
Engelli vatandaşlar hibe desteğini nereden nasıl alabilecek?

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği verileceği açıklandı. Engelli vatandaşlar nereden nasıl hibe desteği başvurusu yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı.

Engelli vatandaşlar hibe desteğini nereden nasıl alabilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli bireyler ile eski hükümlülere verilecek hibe desteğine başvuruların başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen destek sürüyor.

Bu kapsamda, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek.

Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler, başvurularını "www.iskur.gov.tr" internet sitesinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda 3 Aralık'a kadar e-Devlet'ten yapabilecek.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler de projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla, bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletebilecek.

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri 2014'ten beri destekleyen İŞKUR, bugüne kadar 3 bin 198 engelli ve 2 bin 315 eski hükümlüye 229 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağladı.

Daha önce elden veya posta yoluyla alınan engelli hibe desteği başvuruları, engelli vatandaşların evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşındı.

Bu yöntemle daha fazla engelli bireyin girişimciliğine destek olunması hedeflendi.

Engelli hibe desteği başvuru sayfası için TIKLAYINIZ

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