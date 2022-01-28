Engelli sınavına girmek için lise mezunu olmak şart mı ortaokul mezunu olunur mu? EKPSS başvuru şartı nedir?

2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS), 24 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. 2022 EKPSS sınavına katılacak adaylar için EKPSS başvuruları başladı. EKPSS son başvuru tarihi ise 15 Şubat. Peki EKPSS sınavına kimler katılır? EKPSS sınavına girmek için şartlar neler? EKPSS sınav başvuru şartları neler?

EKPSS başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı. 15 Şubat 2022 tarihine kadar yapılacak olan 2022 EKPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. EKPSS başvuru ücreti 170 TL olacak.

EKPSS'de kaç soru soruluyor?

EKPSS sınavına katılacak adaylar 45 TL'lik kısmı ÖSYM'ye yatıracak. Kalan miktar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ÖSYM hesaplarına aktarılacak. Para yatırma işlemi 27 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

EKPSS alımı nasıl yapılacak?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

EKPSS’ye kimler başvuruda bulunur?

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında

Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir (“Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınmış “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi “Hafif düzeyde (ÖGV)” ve üzeri olanlar dahil). Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar.

İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. EKPSS başvuru kılavuzu için tıklayın