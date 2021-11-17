Engelli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak? 750 engelli öğretmen tercihleri başladı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, engelli öğretmen atama takvimini açıkladı. Bakan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi. Engelli öğretmen atamaları 3 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

750 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı da engelli öğretmen atama takvimini belirledi.

EKPSS engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Engelli öğretmen ataması KPSS puanı ile mi olacak? 750 öğretmen atamasında hangi yılın KPSS puanı geçerli? Engelli öğretmen ataması için başvurular ne zaman alınacak? 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular gerçekleştirildi. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı. Engelli öğretmen ataması alan ve branş dağılımı kontenjanları henüz açıklanmadı.

Engelli öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunan adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.