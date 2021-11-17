  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kurtulmuş'tan 15 Temmuz çıkışı: CHP özür dilemeli

Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak gelişme

Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı Yunan soyup gönderince yakalandı

Uzun yıllar süren gerginliğin ardından ABD ve Çin’den dikkat çeken uzlaşma!

Çift doz aşı oranı yüzde 80'i aşmasına rağmen vakalar yeniden fırladı! Bakan Koca uyardı

Türkiye'yi de böyle mi yöneteceksiniz? CHP'de 'küfürlü ses kaydı' krizi istifa getirdi!

Yeri tespit edildi! Salih Mirzabeyoğlu'na telegram işkencesi yapan FETÖ'cü isim deşifre oldu

AK Parti'den flaş EYT açıklaması: Gündemde yok

Ortaya çıkan ses kaydı, CHP'yi karıştırdı! "Bizim sayemizde oradasınız" deyip galiz küfürler savurdu

"Helalleşme" tartışmasına o da katıldı... İnce'den Kılıçdaroğlu'na manidar cevap
Eğitim Engelli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak? 750 engelli öğretmen tercihleri başladı mı?
Eğitim

Engelli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak? 750 engelli öğretmen tercihleri başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. MEB bünyesinde göre almak isteyen engelli öğretmen adayları 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular gerçekleştirildi. Başvurusunu yapan öğretmen adayları 2021 750 engelli öğretmen atama tercih tarihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Engelli öğretmen tercihleri başladı mı? 750 engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 07:38:00 -
Engelli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak? 750 engelli öğretmen tercihleri başladı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, engelli öğretmen atama takvimini açıkladı. Bakan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi. Engelli öğretmen atamaları 3 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

750 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı da engelli öğretmen atama takvimini belirledi.

EKPSS engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Engelli öğretmen ataması KPSS puanı ile mi olacak? 750 öğretmen atamasında hangi yılın KPSS puanı geçerli? Engelli öğretmen ataması için başvurular ne zaman alınacak? 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular gerçekleştirildi. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı. Engelli öğretmen ataması alan ve branş dağılımı kontenjanları henüz açıklanmadı.

Engelli öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunan adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

 Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Görüşmede Biden'a olay tehdit!
Dünya

Görüşmede Biden'a olay tehdit! "Ateşle oynayan yanar"

ABD Başkanı Joe Biden ile video konferans yoluyla çevrim içi görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan konusunda tehdit gibi ifadelerde ..
Bakan Hulusi Akar duyurdu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa...
Gündem

Bakan Hulusi Akar duyurdu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa...

"S-400" ve "F-35" meseleleri hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay