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Eğitim Engelli öğretmen göreve başlama raporu nereden nasıl alınır?
Eğitim

Engelli öğretmen göreve başlama raporu nereden nasıl alınır?

Engelli öğretmen atama engelle raporu nasıl alınır? Ataması yapılan engelli öğretmenler engelli raporu nereden alacak? engelli öğretmen raporu nasıl alınır? soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Şubat’ta ataması yapılan engelli öğretmenler tarafından merak ediliyordu. MEB, göreve başlayacak engelli öğretmenlerin göreve başlama esnasında atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun nereden alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 17:28:00 - 2021-02-22 17:29:33
Engelli öğretmen göreve başlama raporu nereden nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle sadece bu atama döneminde geçerli olmak üzere herhangi bir hastaneden alınan sağlık raporlarını kabul edecek. Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Şubat 2021) kapsamında Bakanlığımızca 16/02/2021 tarihinde ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin göreve başlama esnasında atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerektiği söz konusu duyuruda belirtilmişti.

Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu atama dönemine münhasır olmak üzere, ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü herhangi bir hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu da kabul edilebilecektir.

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