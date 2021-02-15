Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 500 engelli öğretmen alımı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen ataması kontenjanlarına göre, Türk Dili ve Edebiyatı için 50 kontenjan belirlenirken, Tarih için 44, Matematik ve Felsefe için 30, Beden Eğitimi için ise 29 kontejan ayrıldı. Engelli öğretmen ataması başvuru işlemleri 5 Şubat’ta sona ererken, öğretmen ataması tercih başvuruları 11 Şubat’ta yapıldı. Peki engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?