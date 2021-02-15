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Eğitim Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 500 engelli öğretmen alımı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen ataması kontenjanlarına göre, Türk Dili ve Edebiyatı için 50 kontenjan belirlenirken, Tarih için 44, Matematik ve Felsefe için 30, Beden Eğitimi için ise 29 kontejan ayrıldı. Engelli öğretmen ataması başvuru işlemleri 5 Şubat’ta sona ererken, öğretmen ataması tercih başvuruları 11 Şubat’ta yapıldı. Peki engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 16:40:00 - 2021-02-15 16:41:36
Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere 1-5 Şubat'ta ön başvurular alındı. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Engelli öğretmen ataması için adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yapabilecek.

Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB engelli öğretmen atamaları 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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