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Gündem Engelli öğretmen atama sonuçları 2021 engelli öğretmen ataması tercih sonuçları
Gündem

Engelli öğretmen atama sonuçları 2021 engelli öğretmen ataması tercih sonuçları

MEB engelli öğretmen atama sonuçları 16 Şubat 2021 merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren adaylar arasından 500 engelli öğretmen ataması yapıyor. Engelli öğretmen ataması için ön başvurur 1-5 Şubat'ta alınmıştı. Engelli öğretmen ataması başvuru tercihleri de 15 Şubat’ta sona ermişti. Gözler engelli öğretmen ataması tercih sonuçlarında. Peki MEB engelli öğretmen ataması tercih sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 10:00:00 -
Engelli öğretmen atama sonuçları 2021 engelli öğretmen ataması tercih sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ataması haberini binlerce öğretmen adayı bekliyordu. MEB’den öğretmen atamalarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı EKPSS sınavına girmiş olan adaylar arasından 500 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. 

MEB engelli öğretmen atama sonuçları son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere 1-5 Şubat'ta ön başvurular alındı. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlandı. Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yaptı.

Engelli öğretmen atamaları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapacak olan 500 engelli öğretmenin atamaları 16 Şubat'ta yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı. Engelli öğretmen atama sonuçları için tıklayın.

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