Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 750 engelli öğretmen atama başvuru tarihi
750 engelli öğretmen atama takvimi | Merakla beklenen engelli öğretmen ataması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bu açıklamanın ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen atama takvimi
Merakla beklenen kabine toplantısı 11 Ekim Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli öğretmen atamasına ilişkin "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını da bu vesileyle duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Peki, engelli öğretmen ataması ne zaman?
Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 750 engelli öğretmen atama başvuru tarihi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak" bilgisini paylaştı.
Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.