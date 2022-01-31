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Ekonomi Engelli memur ataması ne zaman?
Ekonomi

Engelli memur ataması ne zaman?

Engelli memur ataması ne zaman yapılacak? Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli memur atamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, engelli memur ataması ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 19:52:00 - 2022-01-31 19:54:03
Engelli memur ataması ne zaman?

Kabine toplantısının ardından pek çok kişi engelli memur ataması takvimini araştırmaya başladı. Peki, engelli memur alımı ne zaman yapılacak?

Engelli memur ataması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli memur atamasına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını da 8 Şubat'ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız" dedi.

 

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