Engelli masa tenisçi, şampiyon adayları yetiştiriyor

Dindar Mühürdaroğlu, amcası olan milli takım antrenörü Sinan Mühürdaroğlu'nu örnek alarak 6 yıl önce bu spora başladı.

Konuşma güçlüğü çeken ve engeli nedeniyle de koluna platin yerleştirilen Mühürdaroğlu, buna rağmen masa tenisinde başarılı sonuçlar alıp, milli takıma seçilerek adından söz ettirdi.

Gösterdiği azimle 2 yıl önce milli takıma kadar yükselen özel sporcu, aynı yıl Lüleburgaz Gençlik Spor'a transfer oldu.

Lüleburgaz'da 2 yıl kalan milli sporcu, Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 2017 yılında ikincilik, bu yıl ise üçüncülük elde edip, puanlı etap yarışmalarında da çeşitli dereceler aldı.

Milli masa tenisçi Mühürdaroğlu, kendisini 2020'de Tokyo'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na taşıyacak puanlı etap yarışmalarında iyi dereceler almak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Dindar: "Olimpiyatlarda madalya hedefliyorum"

Dindar Mühürdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spora yönelmesinde amcası ve eski antrenörü Sinan Mühürdaroğlu'nun büyük rolü olduğunu söyledi.

Yeni hedefinin 2020 Paralimpik Oyunları olduğunu vurgulayan Mühürdaroğlu, "2020'de Allah nasip ederse ülkemize madalya getireceğim. Ocak'ta da Türkiye Şampiyonası var. Orada da derece hedefliyorum." diye konuştu.

Branşında belli bir seviyeye geldikten sonra yeni sporcular yetiştirmeye de çalıştığını anlatan Mühürdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şu an 10-15 sporcum var. Hem kendimi hem de onları çalıştırıyorum. Günde 4-5 saat antrenman yapıyoruz. Bu sporcular geleceğin şampiyonları olacak. Hakkari'de spor alanlarımız gelişiyor. Masa tenisi, basketbol, judo, yüzme alanları var. Allah nasip ederse masa tenisinde Hakkari'yi çok daha iyi yerlere getireceğiz."

Mühürdaroğlu, desteklerinden dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'a teşekkür etti.

Sporculardan 11 yaşındaki Deniz Kapan ise bu spora Dindar Mühürdaroğlu sayesinde başladığını anlatarak, ''İlk geldiğimde raket tutmayı bile bilmiyordum. Zamanla daha iyi oldum. Burada arkadaşlarımızla masa tenisi öğreniyoruz. Tüm arkadaşlarım çok güzel oynuyor." ifadelerini kullandı.