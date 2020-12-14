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Ekonomi Engelli maaşı ne kadar olacak? evde bakım parası
Ekonomi

Engelli maaşı ne kadar olacak? evde bakım parası

Engelli maaşı ne kadar? Engelli maaşı alan ya da alacaklar 2021 yılı engelli maaşının ne kadar olacağını sorgulamakta. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte engelli vatandaşlara ödenen engelli maaşı da zamlanmakta. Engelli maaşının yanında evde bakım parası da artmakta. Peki engelli ve evde bakım parası belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:00:00 - 2020-12-14 09:11:18
Engelli maaşı ne kadar olacak? evde bakım parası

2020 yılı için belirtilen diğer şartları sağlayan ve yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilere aylık 537.08 TL, yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise aylık 805.62 TL aylık bağlanıyor. Bu rakam da memur maaş katsayısına endeksli olduğu için temmuz ayında artış gösterecek.

Evde bakım parası ne kadar artacak?

Evde bakım parası 2020 yılının ilk 6 ayında 1460.61 TL olarak ödendi. Memur maaş katsayısının artması sonrası evde bakım parasının da miktarı artacak. Evde bakım parası, 65 yaş aylığı ve engelli aylığındaki artışların net tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelge ile netleşecek. Bu sayede 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası alan kişilerin ellerine geçen rakamlar bir nebze olsun artacak.

BES ne kadar?

Bireysel Emeklilik Sistemi-BES ne kadar? Asgari ücrete endeksli bir diğer gösterge ise bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı. Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişiler her ay ödedikleri primin yüzde 25'i kadar devlet katkısı alıyorlar. Bu katkıda yıllık üst sınır söz konusu. Bireysel emeklilik sisteminde bir yıl içinde en fazla asgari ücretin yıllık tutarı kadar devlet katkısı alınabiliyor. Asgari ücret değişince gelir testi sınırı da güncellenecek. Yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden düşük olan kişilerin primleri devlet tarafından ödeniyor. Asgari ücret artınca bu limit de yükselecek.

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